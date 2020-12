Pokud i v této nelehké době chcete a můžete pomáhat potřebným, je to snadné. Stačí se podívat, jestli vám doma ve skříni neleží nějaké oblečení či obuv, které už nebudete nosit, nebo z něhož vaše děti vyrostly.

Sběr textilu, šatstva a obuvi pomáhá Fondu ohrožených dětí. | Foto: Archiv

Když tyto věci odevzdáte do kontejnerů s logem klokánka, pomůžete tím Fondu ohrožených dětí. Desítky zelených kontejnerů pomáhají v Teplicích, Duchcově, Oseku či Bílině. Odevzdané oblečení, textil, obuv, kabelky i hračky putují dětem do jednotlivých Klokánků včetně toho teplického, kromě toho z každého kilogramu putuje navíc jedna koruna ve prospěch Fondu ohrožených dětí. Projekt KlokTex.cz, pod který kontejnery patří, přímo podporuje zařízení Klokánek, které FOD provozuje na patnácti místech v republice pro více než tři stovky dětí, které se dostaly do úzkých a potřebují lepší alternativu k ústavní péči.