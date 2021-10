V zimě se tu dá jezdit na běžkách, v létě na kole. Lidé sem ale rádi chodí po celý rok také pěšky. Sedmihůrskou vyhlídku pro turisty před pár lety vybudovaly Lesy České republiky. Nabízí pohled do údolí Teplicka. Uvidíte krajinu od teplického vodojemu přes ledvickou elektrárnu až po litvínovskou chemičku.

/FOTO/ Dřevěnou Sedmihůrskou vyhlídku najdete nad Krupkou. Dojdete k ní po asfaltové cestě, procházkou z Komáří vížky. Od parkoviště jsou to dva kilometry.

