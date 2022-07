Zralý jackfruit se konzumuje syrový jako součást ovocných salátů nebo dezertů. Lze z něj připravovat džemy, želé a různé ovocné nápoje. Dužnina se může sušit. Nezralý jackfruit se dá vařit, smažit, péct a využít ho jako náhradu masa.

Botanická zahrada Teplice

Jezera Milada, Most a Barbora. Podívejte se, jak to tam vypadá. Kde to je lepší?