Projekt SenSen (Senzační Senioři) Nadace Charty 77 vyhlašuje jubilejní 10. ročník výzvy pro všechny aktivní seniory „Přeplavme svůj La Manche“. Cílem je uplavat v týmu za jediný měsíc co nejvíce kilometrů. Seniorské kluby z celého Česka se do výzvy mohou hlásit prostřednictvím webu www.sensen.cz. V Teplicích se plave v Aquacentru, senioři tam mají v daných termínech vyblokované dráhy.

Seniorská štafeta Přeplavme svůj La Manche. Ilustrační foto | Foto: se svolením MÚ Litoměřice

Plaveckou štafetu „Přeplavme svůj La Manche“ pořádá SenSen už od roku 2015 a pravidelně se jí účastní stovky seniorů, kteří společně plavou v bazénech napříč republikou. Snaží se při tom za jediný měsíc zdolat vzdálenost 34 kilometrů odpovídající délce známého průlivu. Na konci výzvy SenSen vyhlásí nejlepší týmy, jednotlivce a také mezigenerační dvojici - senioři mohou k plavání přizvat i vnoučata.

Smyslem výzvy nejsou závratné sportovní výkony, ale motivovat nejstarší generaci ke zdravému pohybu. Přesto se mezi účastníky štafety každý rok najdou i plavci, kteří hravě zdolají pomyslný La Manche sami, někteří i několikrát. Do poslední štafety v roce 2023 se zapojilo přes tisíc plavců ve třech desítkách týmů, společně uplavali přes pět tisíc kilometrů a pomyslný La Manche zdolali téměř 151krát.

Akce v Aquacentru Teplice.Zdroj: Aqacentrum Teplice

„Energie lidí zapojených do našeho nadačního projektu SenSen je neuvěřitelná. Když pominu fakt, že sport, a tedy i plavání, pomáhá lidem obecně překonávat vlastní limity, je to ideální příležitost pro sebe a své zdraví v novém roce něco udělat. Jsem zvědavá, co naši plavci společně dokážou v bazénech tentokrát,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 Jolana Voldánová. Patronkou plaveckých aktivit Senzačních Seniorů je dálková a zimní plavkyně Lucie Kubešová Leišová, přemožitelka Gibraltaru a osobní trenérka plavání. Vybrané týmy přijede během února osobně povzbudit.

Propojení s charitou

Letos navíc výzvu „Přeplavme svůj La Manche“ podporuje Český svaz plaveckých sportů (ČSPS). „Rádi bychom, aby plavání bylo vnímáno

všemi plavci a napříč celou veřejností v duchu našeho nového hesla: JEDNA VODA, JEDEN TÝM, jako vhodná aktivita v každém věku a v každé podobě,“ říká jeho předseda Jakub Tesárek.

Zároveň jde o zahájení dlouhodobé spolupráce mezi ČSPS a Nadací Charty 77, díky které plavání napříč věkovými i výkonnostními kategoriemi dostane charitativní rozměr. „Nadace Charty 77 v rámci svého stěžejního projektu Konto Bariéry podporuje také plavání lidí s handicapem, a právě pro ně jsme se rozhodli vyhlásit společnou sbírkovou akci. Zapojit se do ní může každý zasláním dárcovské DMS,“ dodává Jolana Voldánová. Výtěžek akce a konkrétní podpořené klienty nadace představí na Mistrovství ČR v plavání v červnu.