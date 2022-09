Přeci jen prožila téměř čtrnáct let ve Francii a tam se cítila i doma. Učila se švadlenou, ale školu nedokončila a nastoupila jako průvodčí v tramvaji, která tenkrát v Teplicích jezdila. Po svatbě se s manželem přestěhovala do Dubí, kde prožila sedmdesát let. Narodil se jim jediný syn, jenž ale bohužel zemřel v kojeneckém věku. Usilovali o adopci, ale nezadařilo se jim pro zdravotní problémy, které paní Helenka měla. Ze zdravotních důvodů musela i ukončit své zaměstnání a stala se ženou v domácnosti. Moc ráda pobývala na zahrádce, kterou měli s manželem v Dubí. Také jezdili rádi na chaloupku do Jetřichovic. Je velkou milovníci zvířat, hlavně koček. Celý život měla nějakou tu kočičku doma. V současné době se těší z každé kulturní akce pořádané naším domovem. Hlavně má ráda dobrou muziku.