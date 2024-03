V letošním roce pokračuje série výletů Po stopách Davida. V rámci jarní sezóny se uskuteční 4 klasické pěší výlety a organizátoři Josef Mergl a David Sedláček chystají na jaro i další akce. Stejně jako loni se ve spolupráci s Kulturním zařízení města bude konat např. Naučný den Po stopách našich předků.

Účastníci výletu "Po stopách Davida" | Foto: Se souhlasem Josefa Mergla

„Letos jsme trasy trochu upravili a přestože všechny znovu mají stejného jmenovatele Komáří vížku, nebudeme již tolikrát stoupat z Krupky po svých na její vrchol, ale několikrát zde například výlet, povýjezdu autobusem, započneme a podíváme se do blízkého okolí. Například do Telnice, na Vitišku, nebo do německého příhraničí,“ vypráví jeden z organizátorů Josef Mergl.

První z výletů se uskuteční 9. března, sraz bude jako vždy na Mariánském náměstí v 9 hodin. Trasa povede tentokrát přes Vrchoslav, vrch Loupežník a Tři rybníčky na Komáří vížku. Kdo nebude mít dost, může vyrazit zpět dolů po žluté turistické trase. Taktéž je možné nahoru vyjet autobusem s odjezdem v 11:22 ze zastávky Krupka,Bohosudov,MěÚ a projít jen trasu po žluté dolů. Vítáni jsou turisté všech věkových kategorií. „Tento výlet je vlastně jedinou výjimkou této jarní sezóny, kdy na Komárku pěšky stoupat budeme. Stejně, jako již několikrát loni, je tu ale možnost pro ty, kterým se nechce, že vyjedou autobusem nahoru a s námi absolvují pouze cestu dolů,“ dodává Mergl.

Jedná se o první oficiální výlet Po stopách Davida letošní sezóny, i když jeden se již letos uskutečnil. Jednalo se o výroční výlet 20. ledna v rámci oslav ročního výročí založení spolku. Ty byly mimochodem velmi podařené, na páteční kvízový večer v místním Komunitním centru Olympie dorazilo 8 soutěžních týmů a zájemci tak prostor komunitního centra doslova zaplnili. Pořadatelé David Sedláček děkují všem, kteří se zúčastnili akcí Po stopách Davida v loňském roce a na všechny se těší na akcích letošních, poprvé již tuto sobotu.

Josef Mergl