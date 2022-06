Sev.en Energy for Bikers vjíždí do třetí sezony, můžete na kole soutěžit

Úspěšný projekt Sev.en Energy for Bikers vstupuje do třetí sezony. Také letos slibuje celou řadu novinek. K více než osmi desítkám cyklonabíječek ve čtyřech krajích Česka by měly nově přibýt další desítky stanic podél Stezky železné opony a na Šumavě. A protože blížící se prázdniny lákají k výletům na kole, připravila skupina Sev.en Energy opět letní soutěž 7tour o zajímavé ceny.

Sev.en Energy for Bikers vjíždí do třetí sezony, zpříjemněte si léto na kole soutěží 7tour. | Foto: Sev.en Energy