Po delší pauze a komplikacemi spojenými s veškerými opatřeními z důvodu COVID-19 svítá v Bílině na lepší časy. Od září 2020 opět bude znít pod korunami stromů na antuce v Tyršově zahradě mimo házenkářského oddílu opět i volejbalový. "Začínáme prakticky od nuly," uvedla Eva Juščáková, jedna iniciátorek obnovy volejbalu v Bílině.

"V náborovém letáku je sice uveden věk 5- 8, ale pokud je Vašemu dítěti 9-10, klidně ho přiveďte na první trénink, určitě Vás neodmítneme, do příštího roku věřím, že rozšíříme tréninky i pro starší žáky nebo kadety." První setkání v podobě tréninku se koná v úterý 8. září od 16:30 na Tyršáku (Tyršova ulice v Bílině). Pokud má Vaše dítě zájem rozvíjet základní koordinaci pohybu, bavit se s kamarády a užít i nějakou tu legraci s balónem, neváhejte přijít ve sportovním oblečení a prostě začneme. Bylo by lepší ohlásit se předem prostřednictvím mailu volejbalbilina@gmail.com, ale není to podmínkou.

Volejbal je sport vhodný pro holčičky i kluky. "Malé děti nebudeme zpočátku vůbec přihlašovat do krajských či okresních přeborů. Potřebujeme především, aby se naučily hýbat a mít radost z pohybu. Můžeme však slíbit účast na barevném minivolejbale nebo přátelské zápasy s oddíly v okolí." upřesňuje Pavla Aubrechtová. "Tréninky především pro malé děti povedeme zábavnou formou se zaměřením na míčové hry, určitě by rodiče neměli čekat, že v po sezóně budou mít doma vyprofilovaného šestiletého volejbalistu nebo volejbalistku." Nezbývá, než držet volejbalu v Bílině palce, aby se zase dostal pravidelně do sportovních rubrik tiskovin a aby SK Bílina měla základnu kvalitních hráčů nejen pro udržení Bílinské volejbalové ligy i pro budoucí generace.

SK Bílina