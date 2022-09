Začátek školního roku v září je také začátkem nového skautského roku. Pro vstup dítěte do skautském oddíle je září ideální, protože spolu s ním přichází i další nováčci a společně tak objevují kamarádské prostředí svého nového oddílu a skautská dobrodružství. Během skautského roku se děti každý týden scházejí v klubovně na pravidelných schůzkách, o víkendu nejméně jednou měsíčně jsou pro ně připraveny výpravy do přírody a nejrůznější skautské akce. Celoroční činnost je pak završena letním stanovým táborem. Ten prověří nejen samostatnost mladých táborníků, ale i to, co se za uplynulých 10 měsíců na schůzkách a akcích naučili. Většina z nich zda dokončí nováčkovskou zkoušku, během které prokazují nabité skautské znalosti i dovednosti a složí svůj skautský slib.