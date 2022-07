Luděk Steklý, člen představenstva AGC Automotive Czech: „Díky významné investici v minulých letech ve stovkách milionů korun jsme v Chudeřicích schopni dodávat čelní skla do nejnáročnějších projektů. Elektromobily obecně totiž kladou větší důraz na to, aby byla skla s vyšší funkcionalitou co možná nejlehčí při zachování vysokých standardů kvality a bezpečnosti. Nový elektrický ID.Buzz ikonického modelu T1 je pro náš závod důležitým střípkem našeho zapojení do rozvoje elektromobility.“