„Trh náhradních dílů je pro výrobce automobilů a servisy velmi důležitým segmentem, který navíc neustále roste. Díky nové investici se nám podařilo navýšit kapacitu pro trh náhradních dílů a zároveň být mnohem flexibilnější co se týká počtu sérií různých autoskel,“ řekl Luděk Steklý, člen představenstva AGC Automotive Czech.

Nová pec zajišťuje ohýbání čelních autoskel tak, aby odpovídaly profilu karosérie. V peci se ploché sklo zahřeje a následně v ní ohýbá.

Pro AGC Automotive Czech jde o další investici zaměřenou na výrobu čelních autoskel. Nedávno firma na jiném místě v areálu v Chudeřicích dokončila novou linku na výrobu čelních autoskel, přičemž celková investice do výrobního zařízení a nových hal vyšla firmu na 650 milionů korun. Díky nové lince jeden z největších výrobců autoskel v Evropě zvýší kapacitu výroby čelních skel určených na takzvaný primární trh, tedy přímo do výroby automobilek.

Autoskla z Chudeřic se montují například do Mercedesů, Porsche, BMW, Audi nebo Volva, ale také do Škodovek nebo Peugeotů. Ročně firma vyrobí až 30 milionů kusů autoskel. Drtivá většina, až 80 procent směřuje na vývoz do největších evropských automobilek.

Závod v Chudeřicích patří mezi největší a nejkomplexnější evropské výrobce autoskel a je největším závodem na výrobu autoskel skupiny AGC. Objem výroby autoskel za posledních 10 let AGC Automotive Czech zdvojnásobila. Zaměstnává kolem 1700 lidí. Firma patří do skupiny AGC, která je největším světovým výrobcem plochého skla.

Martin Jonáš