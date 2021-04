Díky nové lince jeden z největších výrobců autoskel v Evropě zvýší kapacitu výroby čelních skel. „Investice do nové linky na výrobu čelních autoskel je jednou z největších v historii naší firmy. Znamená pro nás důležitý krok na měnícím se automobilovém trhu, kde budou na čelních sklech stále větší roli hrát head-up displeje pro větší vizualizaci okolního prostředí a další komponenty podporující autonomní řízení a konektivitu s okolním světem,“ komentoval investici Luděk Steklý, člen představenstva AGC Automotive Czech.

Autoskla z Chudeřic se montují například do Mercedesů, Porsche, BMW, Audi nebo Volva, ale také do Škodovek nebo Peugeotů. Ročně firma vyrobí až 30 milionů kusů autoskel. Drtivá většina, až 80 procent směřuje na vývoz do největších evropských automobilek.

Závod v Chudeřicích patří mezi největší a nejkomplexnější evropské výrobce autoskel a je největším závodem na výrobu autoskel skupiny AGC. Objem výroby autoskel za posledních 10 let AGC Automotive Czech zdvojnásobila. Zaměstnává kolem 1800 lidí. Firma patří do skupiny AGC, která je největším světovým výrobcem plochého skla.

Martin Jonáš