Na Teplicku působilo na přelomu 19. a 20. století hned několik skláren, které se orientovaly na výrobu osvětlovacího skla. Pouze jedna z nich však přečkala druhou světovou válku a ve výrobě osvětlovadel pokračovala až do roku 1996. Byla to sklárna „Augustinka“ na Kamenném Pahorku v Košťanech u Teplic. Té je také věnován letošní exponát měsíce srpna. Z bohatých muzejních sbírek představujeme akvizicí z roku 2021, kterou je kolekce osvětlovadel ze 70. let 20. století z vrstveného skla (triplex opál) s využitím selenokadmiových barev. Jejich autorem je kmenový návrhář sklárny Štěpán Tabery. Tato minimalistická svítidla jsou navržena jako kompaktní monolit se skrytou elektroinstalací, která jsou působivým interiérovým objektem nejen ve fázi rozsvícení, ale i zajímavým designovým prvkem prostoru za denního světla.