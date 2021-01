Jeden z největších výrobců autoskel v Evropě, AGC Automotive Czech z Chudeřic na Teplicku se loni zařadil opět mezi 20 největších vývozců v Česku. Firma, která vyváží zhruba 80 procent autoskel do velkých evropských automobilek, obsadila 17. místo. Firma je také největším exportérem v Ústeckém kraji. Vyplývá to z výsledků 26. ročníku ankety Exportér roku za rok 2020, kterou vyhlásila Hospodářská komora. Každé šesté auto v Evropě je kompletně zasklené autoskly vyrobenými v Chudeřicích.

V Chudeřicích vyrábějí autoskla do špičkových automobilů z celé Evropy. Ilustrační fotografie. | Foto: AGC Chudeřice

„Náš závod v Chudeřicích vyvážel již před téměř sto lety, například do Jižní Ameriky. I když nešlo o autoskla, i tehdy byly podmínky pro uplatnění se v zahraničí náročné. Dnes je to možná ještě těžší, a to především v automobilovém průmyslu, kde je obrovský tlak na kvalitu a přesnost dodávek. Dokážeme se prosadit díky skvělé práci našich lidí i možnosti být součástí skupiny AGC. Věřím, že jsme schopni dlouhodobě obstát i ve složité době, která před automobilovým průmyslem stojí," řekl Luděk Steklý, člen představenstva AGC Automotive Czech