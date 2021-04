Jeho životopis snad každý zná, texty zaměstnávají mozek takovým způsobem, že si je musíte raději přepsat na bílý papír, aby vám něco neuniklo. Kdybych byl umělec, filmovým scénářem bych pochválil život rváče, který do poslední chvíle neuhýbal očima. Nebylo mu padesát, odešel bez rozloučení, určitě chtěl víc.

Také mám někdy problém s pamětí, když jdu nakoupit, ale tohle je přeci něco jiného. Nějak rychle zapomínáme jako národ a to není dobrá vizitka do budoucnosti. Pustil jsem si jeho CD a vybavil si pár televizních záběrů, kde bavil tisíce mladých lidí. Potom přišla na řadu písnička " demokracie," a já si několikrát opakoval první sloku:

Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou:

ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou,

ti, kdo nás léta týrali, nás propouští z práce,

a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.

Pokud máte doma jeho písničky, pusťte si nějakou, byl by rád. Narodil se v roce 1944, dvacet let bydlel za kopcem, s jedním prezidentem si tykal. Odborníkům a znalcům rád přenechám rozbor díla, pro mne to byl písničkář, kterého lidi měli rádi.

Miroslav Vlach