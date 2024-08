Technik internetové sítě Posilujeme tým techniků a do přátelského kolektivu hledáme pracovité a učenlivé lidi, pro práci v telekomunikační společnosti. Hlavní náplní práce bude instalace a servis bezdrátových spojů na páteřních linkách ale i u zákazníka. Protože bude nový kolega reprezentovat společnost u zákazníků, je vyžadována dobrá komunikace a proklientský přístup. Pokud máte o tuto práci zájem, i když nemáte žádné zkušenosti, tak to není překážkou. Nové kolegy vše naučíme a profesionálně zaškolíme pod vedením zkušeného kolegy. Aktuálně hledáme 2 spolehlivé lidi pro rozšíření týmu, které práce baví, mají chuť se učit nové věci a rozvíjet se v profesním životě. Dle dovedností možnost platového růstu. Lze i na DPP nebo DPČ. Vhodné i pro OZP Co požadujeme? Spolehlivost a profesionální přístup - Dobré komunikační dovednosti - Chuť učit se nové věci - Manuální zručnost - Technické myšlení při plánování práce - Znalost práce s počítačem - Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) - Min. SŠ vzdělání s maturitou - Výpis z rejstříku trestů Co nabízíme? Flexibilní pracovní doba - Mobilní telefon, notebook, internet - Slevy na firemní služby - Regionální zaměření práce - Ústecko, Teplicko, Mostecko - Práci na HPP - Minimálně 25.000 Kč / měsíc Zaujala Vás tato nabídka? Zašlete svůj životopis na milan@speednet.cz nebo volejte na tel.: +420 778 758 929. 25 000 Kč

