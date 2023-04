Po třech letech se na teplické gymnázium vrátí 15. dubna akce, která je věnována místnímu kočičímu útulku. Řeč je o spolku Teplické kočky, které jsou nepostradatelnou organizací v oblasti záchrany koček nejen v Teplicích. Aktuálně útulek sídlí v Dubí, ale svou činností obsáhne celé Teplicko. Přečtěte si rozhovor na toto téma, zmínka je tam také o chystané akci, o návštěvě kočičí psycholožky v Teplicích. A dalších aktivitách spolku.

Z archivu Teplických koček. | Foto: Se souhlasem Květuše Martínkové

Spolek Teplické kočky už pět let zachraňuje týrané, opuštěné, vyhozené, nemocné kočky. Ač je takto mladý, členky mají dlouholeté zkušenosti s ohledem na předchozí působení v jiných spolcích. Několik dobrovolnic poskytuje každodenní péči kočkám, které se k nim různými cestami dostanou. Vedoucí spolku je Lenka Šiková, se kterou je následující rozhovor.

Kolik koček máte v péči útulku a jak se k vám dostávají?

Aktuálně máme v péči cca 100 koček, přibližně 60 jich je na útulku, další v depozitech. To znamená, že je mají členky spolku doma. Jsou to většinou kočky, které potřebují intenzivní péči nebo tak potřebnou socializaci. Některé se k nám totiž dostanou ve velmi špatném stavu. Anebo jsou to malinká koťátka, často někde vyhozená, která potřebují dokrmovat. Některé kočky nám přiveze městská policie, jiné nám přivezou lidé, kterým osud koček není lhostejný.

Kolik koček už útulkem prošlo? Jak se vám daří je umisťovat do adopcí?

Za těch pět let je to už asi 1200 koček. Mnohé už našly své nové domovy. Jiné zůstávají dlouhodobě na útulku. To jsou většinou ty bázlivější, co se zatím nemazlí. Anebo kočky s FELV. Také se nám hůře umisťují kočky černé či s nějakým handicapem.

Z archivu Teplických koček.Zdroj: Se souhlasem Květuše MartínkovéNa Gymnáziu Teplice se chystá akce Benefice pro Teplické kočky. Řekněte nám o této akci něco více. O co půjde?

Benefici pořádáme ve spolupráci s Gymnáziem Teplice a Domem dětí a mládeže v Bílině. Ale zapojených organizací je mnohem více. Děti a studenti malují obrázky, vyrábějí keramické kočky a další předměty. Ty poté budeme prodávat zájemcům. Výtěžek použijeme na provoz útulku. To znamená na krmení, stelivo, veterinární péči, ta je pro nás velkým nákladem a opět se blíží jaro - čas koťat. Dále na energie, jejichž zvýšená finanční náročnost se nevyhnula ani nám.

Jak vám lidé mohou pomoci?

Přímá pomoc je finanční, kdy nám mohou přispět na náš transparentní účet 2401403993/2010. Nebo nám mohou darovat krmení v podobě konzerv či granulí. Oceníme i úklidové potřeby, savo, papírové utěrky. Samozřejmě nejmilejší nám je, když si adoptují kočičku. Ta bude mít svůj domov a zároveň uvolní místo další potřebné kočičce. Také se mohou přidat k nám a vypomáhat s úklidem. Nepřímo nám pomůžou tím, že své kočky budou kastrovat. Zejména ty, které se volně pohybují venku. Že nebudou množit kočky proto, že kočka musí mít aspoň jednou koťata. To jsou dávno přežité pověry. A myslet si, že koťata darují do dobrých rukou. Potomků těchto dobrých rukou máme plný útulek. Nejen my, všechny útulky. Prostě nemnožit.

A když k někomu chodí cizí kočky, tak je má nechat kastrovat sám?

Kastrovat má majitel. Kde majitel není, může je nechat kastrovat nálezce sám. Nebo nás může kontaktovat a na nějaké spolupráci se domluvíme. Dále s kastracemi pomáhají společnosti Feliti kastruje a KasPro. Také je možné využít kastračních programů obcí, ne všechny je však mají. V Teplicích máme městský útulek v Proseticích, který tuto službu zajišťuje. Je potřeba tyto organizace předem zkontaktovat a domluvit se.

Vraťme se k té benefiční akci. Kdo se jí tedy zúčastní?

Benefice pro Teplické kočky vzešla ze spolupráce Gymnázia Teplice a Domu dětí a mládeže v Bílině. Tyto přizvaly další organizace a co se dozvídám, každý týden se přidá ještě někdo další. Svá díla tedy vystaví Gymnázium Teplice, DDM Bílina, Osek, Teplice, Duchcov, ZUŠ Dubí, ZŠ Bílina – Za Chlumem, ZŠ Proboštov, ZŠ Maršovská, ZŠ Na Stínadlech a Arkadie.

No, to je krásný výčet. To bude velká akce, že?

Ale to není všechno. Uskuteční se také dva koncerty. Všechny sbory zařadí nějakou píseň o kočkách, tak to bude na gymnáziu pěkně mňoukat.

Z archivu Teplických koček.Zdroj: Se souhlasem Květuše MartínkovéA kdo tedy bude zpívat?

Zpívat budou děti ze sborů Cibuláček (MŠ Dubí), MiniSbor a Ladíme? (ZUŠ Dubí), Gympl sborek (Gymnázium Teplice), Písklata (ZŠ Maršovská), Stonožky (MŠ Duchcov), Pramínek (MŠ Teplice) a ženský sbor Komoráček Teplice.

Tak to už je tedy velká akce!

A máme i vzácného hosta. Navštíví nás kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová, kterou lidé znají z pořadu Kočka není pes. I u nás řešila jednoho kocourka a dala nám i další rady. Příjemně jsme si popovídali. Tak jsme nyní rádi, že přijala naše pozvání na tuto akci. Přijede se podívat a mezi koncerty bude možné se s ní pozdravit.

A kam tedy můžeme diváky pozvat?

Výstava i koncerty se uskuteční na Gymnáziu Teplice 15. dubna 2023. Výstava bude v hlavní budově v čase 13:00 - 18:00 hod. Koncerty v aule od 14:30 hod. a od 17:00 hod.

Za rozhovor poděkovala Květuše Martínková