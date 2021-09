Výstava představí rozsáhlou tvorbou Milana Žofky prostřednictvím skic, kreseb, fotografické dokumentace, keramiky, modelů a plastik z muzejních sbírek a ze zápůjčky rodiny autora. Vernisáž proběhne tento čtvrtek v 17 hodin, výstavu pak můžete ve třetí výstavní místnosti teplického zámku vidět až do konce října letošního roku. Otevřeno je úterý až pátek od 12 do 17 hodin a o víkendy 10-12 a 13-17 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun. (mm)

Ten od počátku 70. let 20. století realizoval více jak 60 uměleckých děl ve spojení s architekturou, především v severních Čechách a v Praze. V Teplicích je autorem téměř 20 děl (fontány, reliéfy, zahradní keramika), z nichž se některé dodnes bohužel nedochovaly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.