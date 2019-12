Dětský domov v Tuchlově, který zabezpečuje dvaatřicet dětí, obdržel nový vůz v rámci projektu Sociální automobil. Ten funguje po vzoru evropských měst již 20 let, za tu dobu Kompakt předal v České republice na stovky vozidel. Dětský domov Tuchlov získal v celkovém pořadí již 814. automobil.

„Myslíme si, že každá společnost, která s úspěchem provozuje svou činnost, by měla alespoň malou částí pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Pro většinu zařízení pečujících děti není zrovna jednoduché pořídit si nový vůz. Proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a zařízením i organizacím pečujícím o osoby nacházející se v nouzi tímto způsobem pomoci,“ uvedl Miroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt, která zaštiťuje projekt Sociální automobil.

Na financování vozidla se podílelo asi 30 subjektů napříč obory od velkých firem až po nejmenší jednotlivce z místních obyvatel i přilehlého okolí.

Šárka Nosková