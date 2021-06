Ahoj, tak jsme konečně tady, dva kluci a jedna holka (ti malí a zatím bílí). Jsme vůbec první sokolíci, co se vylíhli v budce na nejvyšším ochozu komína bývalé výtopny ČEZ Teplárenské v Proboštově na Teplicku.

Sokolí farma Skupiny ČEZ hlásí první letošní přírůstky. Tři mláďata se vylíhla v budce na nejvyšším ochozu komína bývalé výtopny ČEZ Teplárenské v Proboštově na Teplicku. | Foto: ČEZ

Sotva nás rodiče nakrmili a odlétli hledat další potravu, vlezl nám sem divný neopeřený dvounožec bez křídel a strčil nám něco na pařáty. Sice se nám to nelíbilo, ale už jsme si zvykli. Ostatně táta má na levé noze něco podobného, tak to asi nebude nic špatného. Máme už i dva bratrance a jednu sestřenici na komínu v Elektrárně Ledvice, těm podle fotek asi dvounožec vadil víc, protože jsou už větší a starší než my.