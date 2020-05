Solidarita na hranicích. Moldavské íčko pomohlo policistům. Poděkování potěšilo

No páni…! Slza v oku! To jste fakt překvapili a my všichni moc děkujeme. Zdravíme vás i vaše rodiny a přejeme, ať vám šichty ubíhají a ať se potkáváte se samými slušným lidmi.

Solidarita na hranicích. Moldavské „íčko“ pomohlo policistům. Poděkování potěšilo | Foto: IC Moldava

Tak zní vzkaz z Informačního centra na Moldavě směrem k policii. Ta totiž nedávno zanechala děkovný lísteček na květině v moldavském „íčku“. Právě pracovníci tamního centra od začátku nouzového stavu pomáhali státním složkám třeba tím, že jim něco dobrého uvařili. „Děkujeme za zázemí, péči, společnost, za vše,“ napsali policisté.

Autor: Redakce