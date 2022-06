V dubnu 2022 se konaly dvě velké soutěže vín a ta nejlépe hodnocená máte příležitost ochutnat na největší degustaci frizzante a růžových vín v České republice, která se koná v Galerii Teplice v sobotu 11. června od 14.00 do 21.00 hodin. Do jarního hodnocení Krále vín České republiky se přihlásilo 67 českých a moravských vinařů, kteří nominovali 49 šumivých vín a rekordních 86 perlivých vín (frizzante).

Vítězem kategorie perlivých vín se stalo víno Cabernet Moravia rosé, frizzante, perlivé víno, 2021 RÉVA RAKVICE. To i mnoho dalších budete mít příležitost ochutnat na největší degustaci frizzante a růžových vín v České republice s názvem Den v růžovém. Základní vstupné stojí 250 korun, lístky lze koupit na webu OC Galerie. Na akci můžete jít i zdarma, stačí se zapojit do soutěže a mít štěstí. Soutěžíme o 2x 10 lístků. Odpovědi posílejte na e-mail lea.kernerova@denik.cz do 6. června, výherce redakce kontaktuje. (lk)

Soutěžní otázka zní: Jak se vyrábí růžové víno?

A) Z bílých hroznů

B) Z modrých hroznů

c) Z kombinace bílých a modrých hroznů

