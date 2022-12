Soutěž IT talentů ze základních škol na teplické průmyslovce se vydařila

/FOTO/ Best in IT na průmyslovce je nový název pro soutěž IT talentů ze základních škol. Průmyslovka Teplice pozvala nadšené osmáky a deváťáky, aby poměřili své síly s dalšími spolužáky v rámci 4. ročníku IT soutěže.

Best in IT na teplické průmyslovce. | Foto: Archiv

I přes nepřízeň počasí a velkou nemocnost se zúčastnilo 35 soutěžících (32 chlapců a 3dívky) z teplických škol, ale také z Mostu a Ústí nad Labem. Po uvítání čekala všechny návštěvníky odborná přednáška o kybernetické bezpečnosti. Dnes je to velmi aktuální téma. Následně učitel IT ing. Toni Koluch předal pokyny k samotné soutěži. Studenti 3. ročníku v roli organizátorů doprovodili soutěžící do jednotlivých IT učeben a soutěž začala. Účastníky čekalo 40 otázek týkající se IT oboru, od historie až po sociální sítě. Celé dopoledne panovala mezi soutěžícími optimistická atmosféra. Žáci si mohli odnést účastnický list, 3D přívěsek, reklamní žvýkačky a Bílinskou kyselku. A kdo vyhrál? Nejprve se dozvíme, kdo postoupí do 2. kola soutěže, které se uskuteční opět na teplické průmyslovce 8. 2. 2023. Prosím, sledujte webové stránky www.sotp.cz. Všem žákům a učitelům ze ZŠ děkujeme za hojnou účast a našim partnerům: LOSAN, Mahr, Severočeské doly a Bílinská kyselka za podporu. Jana Vachoušková