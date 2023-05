Téměř 170 tisíc korun si mezi sebou rozdělili studenti středních technických škol v rámci 6. ročníku soutěže Technowizz. Soutěž pravidelně vyhlašuje společnost AGC Automotive Czech, největší výrobce autoskel.

Ze soutěže Technowizz. | Foto: Se souhlasem AGC Automotive Czech,

Úkolů se nejlépe zhostily týmy studentů Střední průmyslové školy technické v Jablonci a Střední průmyslové školy v Ostrově. Partnery soutěže byly i letos UJEP v Ústí nad Labem a TUL v Liberci.

Studenti si mohli vybrat jedno z pěti témat, která rozpracují. Šlo například o technický návrh univerzálního stojanu pro kontrolu skla ve zkušebně, návrh měřící stanice pro zakládání komponentů do matrice nebo technický návrh na přenosný záznamník cyklů stroje. Všechna témata jsou přitom z reálného provozu firmy. Soutěže se letos účastnilo celkem šest týmů ze čtyř středních technických škol na severu Čech.

„Výsledky soutěže Technowizz ukázaly, že na technických středních školách v regionu je stále mnoho šikovných mladých lidí, kteří mají dobré předpoklady pro to zapojit se jako další generace do rozvoje nejen automobilového průmyslu u nás. Vyřešit úkoly, se kterými se potýkáme přímo ve výrobě, je pro studenty nejen velkým oříškem, ale především skvělou možností nahlédnout pod pokličku toho, co se reálně odehrává v autoprůmyslu. Tyto zkušenosti jsou, myslím, k nezaplacení,“ komentoval Zbyněk Slivoň, generální ředitel AGC Automotive Czech:

„Zadání byla skutečně náročná, ale studenti se s nimi poprali více než úspěšně. Svědčí o tom zvládnuté řešení ve třech ze čtyř témat. Dvě řešení studentů z letošního ročníku chceme uvést také v život,“ řekl Lukáš Vavřina, který má ve firmě projekt na starosti. Každý student vítězného týmu si odnesl 10 tisíc korun, garanti týmů z řad pedagogů po 5 tisících a každá ze škol získala za každý vítězný tým 30 tisíc korun na zlepšení technického vybavení pro studenty. Novinkou letos bylo ocenění i těch týmů, které se svým řešením neuspěly, ale zúčastnily se soutěže.

Zaznamenal Martin Jonáš