Plavce i letos podpoří přímo u bazénů v Bruntálu, Teplicích a Praze.Zájem o projekt „Přeplavme svůj La Manche“ letos předčil všechny předchozí ročníky. Celkem se do plavecké štafety přihlásilo 24 klubů z 20 měst napříč republikou nejvíce v historii projektu. Pro srovnání loni plavalo 20 seniorských klubů, o rok dříve 14.

Plavat se bude celý měsíc únor v bazénech napříč republikou. V Teplicích v úterý 25. února. Cílem každého týmu je společnými silami uplavat 34 kilometrů a zdolat tak pomyslný kanál La Manche. Poté SenSen vyhlásí nejlepší týmy, jednotlivce a letos poprvé i dvojici senior vnouče (dítě do 12 let). „Nejde o závratné sportovní výkony. Snažíme se seniory hlavně inspirovat k tomu, aby byli aktivní a udělali něco pro svoje zdraví,“ říká mluvčí projektu SenSen Lucie Nekvasilová. Výsledky štafety jsou přesto ohromující: V roce 2019 se do plavání zapojilo celkem 1 120 plavců, společně zdolali 4 131 kilometrů a pomyslný kanál La Manche přeplavali rovnou 121krát.Patronkou projektu „Přeplavme svůj La Manche“ je Lucie Leišová, dálková a zimní plavkyně, která v roce 2014 jako teprve čtvrtá Češka přeplavala Gibraltarskou úžinu. Celkově se do soutěže ve štafetovém plavání letos zapojily týmy seniorů z těchto měst: Brno Líšeň, Paskov, Bruntál, Plzeň, Praha (3 týmy), České Budějovice (2 týmy), Liberec, Teplice, Úholičky, Svitavy, Strakonice, Zlín, Rožnov, Prachatice, Lovosice, Most (2 týmy), Ostrava, Pardubice, Poděbrady, Litoměřice.

Zdeněk Traxler