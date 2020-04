Spanilou velikonoční hodovací jízdu po Teplicku absolvoval v pondělí Petr Stolař.

Spanilá velikonoční hodovačka autem bavila lidi v okresu | Foto: Facebook Divadlo V Pytli

„I když jsou opatření, nosíme roušky a nesmíme se k sobě vzájemně přibližovat, tak jsem nemohl opominout tradici. Ale sám, bez kamarádů, kteří chodí se mnou. Vydal jsem se na singl hodovačku. Po cestě jsem ale potkával různé kamarády hudebníky, kteří si se mnou zazpívali velikonoční koledy,“ uvedl Petr Stolař z Divadla V Pytli. Pro svou cestu s několika zastávkami, například v Drahkově, Kvítkově, na Šanově v Teplicích, v Srbicích, Proboštově a třeba také v domovském Hrobě, měl speciálně nazdobené vozidlo. „Poprvé za 30 let, co takovou hodovačku v rámci rodiny a kamarády po okrese dělám, jsem od 6 do 12 nic nesnědl a nevypil. Musel jsem řídit,“ směje se.