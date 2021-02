„Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější?“ věta, která nezaznívá dodnes jen v pohádce o Sněhurce, ale provází ženské pokolení od pradávna. Zda k podobnému účelu sloužila i schránka vyřezaná z parohoviny, by nám mohla sdělit jen její původní majitelka, ale ta již staletí odpočívá v pokoji.

Drobné pouzdro nalezl při archeologickém výzkumu docent František Gabriel v zahradě litoměřického kláštera kapucínek v kulturní vrstvě datované především keramickým materiálem do přelomu 12. a 13. století. Rytý motiv na přední straně potvrzuje časové vročení. Galantní scéna mileneckého páru muže a ženy držících se za ruce, je dějem vloženým do románské architektury, vyjádřené autorem dvěma oblouky ve zdivu zakončeném cimbuřím. Žena oděná v dlouhých splývavých šatech s rukávci a vlasy spletenými do copu stojí proti muži s vlasy po ramena, oblečenému v plášti. Zadní strana schránky má v sobě vyřezanou mělkou oválnou prohlubeň pro osazení zrcátka nejspíš z leštěného kovu. Čtyři nýtky, dva nahoře a dva dole, přichytily další díly destičky, do kterých jsou zahloubeny točnice chybějících dvířek. Podle analogií, shromážděných z celé Evropy víme, že se jednalo o šperk, sloužící současně jako zrcátko, ukryté za dvířky a užívané k potřebám krášlící se dámy.

Tento šperk, který nosila zavěšený na krku, prozatím zůstává jediným svého druhu v České republice a je uložen ve sbírkách archeologického oddělení Regionálního muzea v Teplicích. Více na na webu muzea.

Lucie Kursová, vedoucí archeologického oddělení teplického muzea