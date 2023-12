Spolek lokálních drah Teplicko připomněl neopravenou trať z Teplic do Lovosic

Výročí 10 let od sesuvu svahu u Prackovic nad Labem. Dálnice D8 již dávno stojí, ale využívanou trať č. 097 z Teplic do Lovosic nikdo neopravil. Po letní dílčí připomínkové akci se v sobotu 9. prosince konala zvláštní speciální jízda vlaku okolo Českého Středohoří z Mostu přes Teplice a Lovosice až do Chotiměře, kde je prozatím ukončená trať č. 097, která spojuje, nebo spíše spojovala, Teplice a Lovosice cestou přes České středohoří.

Z akce Spolku lokálních drah Teplicko. | Foto: Se svolením Michala Cuce

Kousek od Chotiměře ve svahu nad Prackovicemi nad Labem je už přes 10 let přerušená kolej od sesuvu v roce 2013. Okolo padesáti cestujících se tak vydalo na výlet motorákem, kdy svou aktivitou chtěli dát najevo, že nejsou spokojení se současným nefunkčním stavem trati č. 097. Z akce Spolku lokálních drah Teplicko.Zdroj: Se svolením Michala Cuce„Akce Spolku lokálních drah – Teplicko přilákala všechny věkové skupiny, kteří nezapomněly a mají o dříve populární trať stále zájem. Udělali jsme si z Chotiměře krátkou pěší vycházku k místu přerušení kolejí a alespoň virtuálně jsme propojili trať, současně se i diskutovalo nad příčinami sesuvu“, uvedl k sobotní akci předseda spolku Ing. Michal Cuc, který byl ten den i v roli strojvůdce mimořádného vlaku. Během debaty účastníků převládl názor, že příčinou sesuvu svahu mohla být samotná stavba dálnice D8. Pokud při stavbě zhutnili celou stavbu dálnice a z vrchu Kubačka tečou při deštích proudy vody, pak se logicky stavba plnila, pokud nebyla dobře odvodněna. Nevydržely základy a sesunul se svah v lokalitě, která je geologům dobře známá díky svému nestabilnímu podloží ze sopečného původu. Zatímco dálnice pod touto tratí byla opravena, dostavěna a otevřena již v roce 2017, železniční trať stále na svou sanaci čeká. Poslední zprávy od Ministerstva dopravy jsou z roku 2021. Tehdy se uvádělo ve zprávě, že se sanací se započne v srpnu 2023, to se však nestalo. Co by to bylo za sváteční jízdu, kdyby účastníci akce nebyli v rámci Mikulášské nadílky odměněni drobnými upomínkovými předměty, které pro všechny spolek připravil. Současně bylo zajištěno i příjemné občerstvení v podobě palačinek, sladkých i slaných, teplých nápojů, a také jablek či hrušek ze sadů Českého středohoří, které lze vidět kolem trati. Z akce Spolku lokálních drah Teplicko.Zdroj: Se svolením Michala Cuce „Hrozně mě mrzí a současně štve, přístup ministerstva a Správy železnic k lokálním tratím u nás v regionu – nejde jen o teplicko-lovosickou trať č. 097, ale třeba i Kozí dráhu nebo Moldavskou dráhu. V Praze spíše jen slibují a v praxi hledají důvody, proč něco nejde. To VRTku by stavěli klidně hned zítra. Naopak je skvělé, že se i v zimním počasí našla padesátka lidí různých věkových kategorií, kterým není neopravená a mezi turisty i běžnými cestujícími, populární trať přes České středohoří lhostejná a rádi by jí viděli opět funkční a v provozu,“ komentoval současný stav zastupitel z Teplic a tiskový mluvčí spolku, Adam Souček. Spolek lokálních drah Teplicko připomene sesuv svahu a přerušení tratě opět na jaře r. 2024, kdy chystá velkou soutěžní hru pro malé i velké přímo v lokalitě kolem trati č. 097. Opět tak lidi dostanou možnost seznámit s její historií a také se samotnou nešťastnou a stále neřešenou, situací na trati. Spolek lokálních drah Teplicko