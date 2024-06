Projekt 3E - Exchange of Experience in Education, financovaný z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021, přinesl v letošním školním roce Gymnáziu Teplice a jeho norskému partnerovi, Numedal videregående skole, dvě vzájemně obohacující setkání.

Z projektové schůzky - spolupráce Gymnázia Teplice s norskou střední školou | Foto: Se svolením Ilony Kuboňové

Z projektové schůzky - spolupráce Gymnázia Teplice s norskou střední školouZdroj: Se svolením Ilony Kuboňové

V dubnu přivítalo teplické gymnázium dvě učitelky a zástupkyni ředitelky z norské partnerské školy v Nore. Během svého studijního pobytu měly možnost nejen si prohlédnout prostory školy, ale také se zúčastnit výuky i diskutovat s učiteli a získat tak přímý vhled do českého školského systému. Návštěva pro ně byla také příležitostí k prozkoumání krás Teplic a jejich blízkého okolí.

Na začátku června se poté vydaly čtyři učitelky a zástupkyně ředitele z Gymnázia Teplice na reciproční studijní návštěvu do Norska. I jejich program kladl důraz na hospitace ve výuce a následnou analýzu výukových metod i didaktických přístupů, které mohou být inspirací pro další rozvoj vzdělávacích procesů. Setkání managementu z obou škol otevřelo dveře k diskusi o možnostech budoucí spolupráce i výměně zkušeností, která by mohla přinést nové perspektivy a inovace do vzdělávacích programů obou institucí.

Tato vzájemná návštěva nejenže posílila již existující vztahy mezi oběma školami, ale také, jak pevně věříme, položila základy pro další navazující projekty.

Mgr. Hana Nováková