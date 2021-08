Před dvěma lety přispěla společnost Amazon Gymnáziu Teplice částkou sto tisíc korun. A vyplatilo se jí to! Její zakladatel Jeff Bezos je nyní nejbohatším člověkem na světě a navíc se v úterý 20. července podíval na hranice vesmíru.

Jeff Bezos | Foto: profimedia.cz

V lodi New Shepard odstaroval ve tři hodiny odpoledne našeho času z texaského kosmodromu One spolu s dalšími třemi astronauty. Vylétli do výšky přes 100 km a za deset minut už byli zase zpátky. Teplická kosmická kancelář při teplickém gymnáziu jim blahopřeje k úspěšnému letu!