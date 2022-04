V tomto školním roce (2021/2022) se k této myšlence připojil i pan Karel Chrž, který na Švabince působí jako asistent pedagoga. Ve svém volném čase nabízí žákům sportovní vyžití hned ve dvou kroužcích. Tyto kroužky jsou zaměřeny na rozvoj hybnosti a kondice a na fotbal. Do mimoškolních aktivit pana Chrže dochází téměř 30 % žáků školy a jsou mezi nimi chlapci a děvčata z I. i II. stupně ZŠ. S nastávající situací, kdy do školy přicházejí noví žáci ukrajinské národnosti, pan asistent neváhal a i tyto žáky oslovil s možností, že do jeho sportovních kroužků mohou kluci a holky z Ukrajiny také docházet.