První z šeků na 155 155 korun si od nich před Elektrárnou Ledvice převzala Marcela Dvořáčková, vedoucí Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou, který poskytuje dočasný azyl zejména maminkám se sníženými mentálními schopnostmi, obětem domácího násilí a jejich dětem. Druhý šek vypsaný na 120 000 korun putoval do rukou devítiletého Matyáše z Bíliny, který se narodil v sedmi měsících s mozkovou obrnou.

„Opět se nám podařilo nashromáždit poměrně dost korunek, a to nejen díky těm, co si koupili kalendář Jednou stopou pro Máří 2021, ale i díky přispění Nadace ČEZ. Velké poděkování tak patří všem našim kamarádům, přátelům, známým a dalším příznivcům dobrých skutků co při koupi kalendáře dali sami od sebe i další peníze navíc,“ říká Kamila Češpivová, která pracuje v Elektrárně Ledvice. Jako motorkářka stála před lety i u zrodu podzimního dvoudenního setkání motorkářů ze Skupiny ČEZ s názvem Energy Motoday, a právě kdysi v Jesenici na Rakovnicku se u piva zrodil nápad s prvním kalendářem „pro někoho“, kdo zrovna „něco“ v rámci svého zdravotního handicapu potřebuje a jeho rodina na to momentálně shání finanční prostředky. „Ohlasy byly i po dvou letech takové, že po elektrárenských exteriérech přišly na řadu prostory Dolů Bílina a další rok jsme pak objeli snad všechny vodní elektrárny Skupiny ČEZ.“

Rok 2020 byl ovšem poněkud jiný než ty předchozí. Zatímco předtím se mohla celá motorkářská parta společně s amatérským fotografem Jiřím Zelenkou během focení pohybovat kdekoliv a kdykoliv, vloni do jejich aktivit zasáhla první jarní koronavirová krize. Podle toho, jak vznikala či byla uvolňována nejrůznější protikoronová omezení se fotilo jen „v ateliéru“. Respektive v zázemí ústeckého motoclubu Garáž. „Modelkami i modely byli pochopitelně opět ti, co mají něco společného s jednou stopou. Prostě naši kolegové a kolegyně napříč celou Skupinou ČEZ a další kamarádi a kamarádky. Podařilo se nám aktivně zapojit do přípravy realizace i dětičky od miminek až po puberťáky právě z domova sv. Máří Magdalény,“ doplňuje Zdeňka Lukáčová, rovněž motorkářka z Elektrárny Ledvice a zároveň „pravá i levá ruka“ Kamily Češpivové.

Výtěžek z kalendáře pro rok 2021 Jednou stopou pro Máří představuje pro domov sympatických 155 155 korun. „Je to nádhera, jsme šťastní. Letošní zima nás přesvědčila o tom, že potřebujeme nové vozidlo, takže je jasné, na co peníze použijeme,“ říká s dojetím Marcela Dvořáčková, vedoucí Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. „Motoparta složená z energetiků a jejich přátel nám přitom pomáhá celoročně, ať již materiálně či organizací různých dnů pro děti. Všem motorkářům z ČEZ a dalším, kteří si zakoupili kalendář, moc děkujeme,“

Dnes devítiletý Matyáš z Bíliny se narodil v sedmi měsících s mozkovou obrnou. S šekem „Jednou stopou pro Matyho“ na 120 000 korun v ruce si dokázal ihned spočítat, že tím má zaplaceno jeden a půl neurorehabilitačního pobytu na jedné ze speciálních pražských klinik. Rovněž se pustil do popisu jednotlivých procedur. „Je to krásné, úžasné, nečekali jsme, že se tolik vybere. Jeden pobyt na klinice stojí 80 000 korun, moc nám to pomůže. Všem moc děkujeme,“ uvedla za celou rodinu jeho babička Bohuslava Šťastná.

Mezi předávajícími symbolických šeků byl i Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice: „Je velice chvályhodné, že na první pohled drsní motorkáři mají srdce na tom správném místě. Smekám před nimi. V podpoře motorkářů ze Skupiny ČEZ a jejich charitativního projektu „Jednou stopou pro“ budeme pochopitelně pokračovat i nadále. Jsem také rád, že na mé doporučení při výběru druhého obdarovaného pamatovali s nemalou finanční částkou i na Matyho z Bíliny.“

Za dobu existence projektu Jednou stopou pro… se podařilo motorkářům z řad energetiků vydat 2 100 kusů charitativních kalendářů a nashromáždit tak bezmála půl milionu korun pro sedm obdarovaných. V současné době již mají nastartovaný pátý jubilejní kalendář pro rok 2022 - Jednou stopou pro Madlenku, která má nádorové onemocnění na prodloužené míše, takže ztrácí hybnost rukou. Cílem je 250 000 korun potřebných k zaplacení výcviku a předání asistenčního psa.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy