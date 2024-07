"Dnes je to na den přesně 584 dní, kdy jsme se potkali a předávala se stavba do rukou stavební firmy. Dnes tu o těch 584 dní stojíme před hotovým dílem a já vám všem, kteří jste se na tom podíleli, opravdu moc gratuluju a opravdu před vámi smekám” uvedl ve svém projevu primátor města Teplice Jiří Štábl.

V dopoledních hodinách proběhl ceremoniál, na kterém se sešli zástupci z kraje, města, litoměřické diecéze, salesiánské provincie, a také zástupci nadací, firem a organizací, které tento projekt podpořili.

“Nemůžu si pomoct, tady se stal zázrak”, začal svůj projev senátor Hynek Hanza. “Když za mnou paní Drobná před lety přišla s obrázkem tohoto domu, řekl jsem jí: To ale přece nemůžete zvládnout. To je obří. Ale oni to zvládli. Byť je Vendulka příjmením Drobná, tak drobná není z hlediska vůle a výkonu, a není sama.”

O vlastním zázemí uvažovali salesiáni již několik let. Pro zásadní krok se rozhodli v roce 2019, kdy za podpory salesiánské provincie v Praze koupili budovu bývalých jeslí v Hlávkově ulici v Trnovanech.

“Ten kdo vymyslel název Živý dům, by zasloužil Nobelovu cenu. Je to úplně fantastická věc, kolik lidí se do proměny mrtvého domu v Živý dům zapojilo. Přijde mi to, jako to nejcennější. Celý tento dům vyjadřuje naše salesiánské poslání, protože naším posláním je oživovat, a to obzvláště mladé lidi, kteří to potřebují,” pronesl ve své řeči provinciál salesiánů Dona Boska, Martin Hobza.

Rekonstrukce několik let zchátralé budovy vyšla na necelých 98 milionů korun. Hlavním investorem a také majitelem budovy, je výše zmiňovaná salesiánská provincie. Dále se na rekonstrukci finančně podílelo město Teplice, Ústecký kraj, litoměřické biskupství, komunita salesiánů v Teplicích, Nadace PPF, Kirche im Not a Konference vyšších představených mužských řeholí.

“Musím přiznat, že předchozích pět let bylo opravdu náročných. Chtěla bych poděkovat všem, kteří tento projekt podpořili, že jsme se společně mohli vydat na tuto dobrodružnou cestu,” uvedla Vendulka Drobná, ředitelka salesiánského střediska. “Bez vaší pomoci a podpory bychom tu dnes nestáli. Jsem ráda, že se sen stal skutečností, a Živý dům opravdu ožil.”

Živý dům se stal projektem, který lidi oslovil. Na jeho rekonstrukci přispělo prostřednictvím různých cest i téměř 250 jednotlivých menších dárců a nadací, kterým se dohromady za dobu trvání stavby podařilo vybrat několik milionů korun. Firma LD Seating a Weinerberger věnovala Živému domu materiální podporu, která také řádově přesahovala několik dalších milionů.

Během dopoledního proslovu nikdo z hostů nešetřil slovy chvály. “Salesiáni jsou zde už více jak 30 let. Dělají tu neuvěřitelnou práci, pomohli obrovskému množství rodin, obrovskému množství mládeže i dětí. Kéž by salesiáni byli v dalších městech našeho kraje, a v dalších lokalitách, které to opravdu potřebují,” zaznělo v proslovu radního Ústeckého kraje Jana Růžičky.

Milá slova směrem k salesiánům a jejich projektu zazněli také z úst litoměřického biskupa Stanislava Přibyla, který přišel salesiánskému dílu požehnat. “Děkuji za tento vzor, který bychom rádi následovali v celé litoměřické diecézi. Aby lidi nechodili za námi, ale my jsme šli za lidmi. Velmi si vážím toho, že jste se rozhodli, vy salesiáni, vyjít naproti mladým lidem, kteří to potřebují. Považuji tento projekt za jeden z nejnadějnějších pastoračních projektů v celé diecézi.”

Odpolední program byl věnován dětem, mládeži a rodinám. V nových prostorech salesiánského středisko se sešlo více jak 500 návštěvníků.

“Věděli jsme, že se musíme připravit na velkou účast, ale i tak jsme byli velmi mile překvapeni,” uvedla manažerka střediska Pavlína Mašková. “Hned první den se povedlo naplnit naše očekávání, která jsme od Živého domu měli. Potkali se zde děti, mládež i dospělí napříč generacemi, náboženským vyznáním, národnostmi i sociálními poměry. A bylo skvělé vidět, jak to může fungovat, ve správném prostoru a se správným přístupem,” dodává Mašková.

Celé odpoledne se neslo v uvolněné a přátelské atmosféře. Pro návštěvníky bylo připraveno několik stanovišť s ukázkami kroužků a stánky s občerstvením. “Je to tady hrozně hezké, prostorné, nemusíme se tu mačkat. Líbí se mi aktivity, které jste si pro nás připravili a těším se na září a kroužky,” zaznívalo od dětí, které akci navštívily. Pomyslnou třešničkou byl obrovský dort ve tvaru Živého domu, který slavnostně rozkrojila vedoucí střediska v Živém domě, Lucie Rupprichová.

Klasický provoz salesiáni v Živém domě zahájí v pátek 6. září. Kromě aktivit, které jsou v jejich nabídce již roky, letos přidají také uzavřené kroužky pro stále skupiny dětí a mládeže, kroužky pro předškolní děti, a aktivity pro maminky s dětmi i seniory. O všech chystaných novinkách budete včas informování na jejich webových stránkách www.salesianiteplice.cz.

Odkaz na fotogalerii ze slavnostního otevřvení: https://eu.zonerama.com/macekfoceni/Album/11641061