Proto jsme do Brna odjížděli s velkými ambicemi a zároveň slušnou nervozitou, zda dokážeme skvělé výsledky potvrdit a i poslední turnaj vystoupat na medailové příčky. Od začátku však náš tým ve složení Uhřík, Jelínek, Pistovčák, Vajlent, Klimša, Čeredničenko, Blažek, Šarboch, Vaněk ukazoval, že si ani tentokrát medaili nechce nechat ujít. Postupně jsme přešli přes Hranice, judo Beskydy, Českou Lípu a postoupili až do finále proti USK Praha. Finálový souboj byl velmi vyrovnaný a do poslední chvíle nebylo jisté, kdo si domů odveze titul a zlaté medaile. Šťastnější byl pro tentokrát pražský klub. Stříbrná medaile je ale i tak obrovským úspěchem a jen potvrdila, jak silným klubem je současný Pro Sport v mládežnických kategoriích.