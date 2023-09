Děti si mohou vyzkoušet kroužky z nabídky teplického DDM, v odvětví sportovním, výtvarnén, tanečním, technickém a přírodovědném.

DDM Teplice pobavil děti u Zahradního domu už v minulých letech, ilustrační foto. | Foto: DDM Teplice

Dům dětí a mládeže Teplice zve všechny děti a jejich rodiče na akci Zahájení školního roku s DDM aneb netradiční den otevřených dveří u Zahradního domu. Akce se koná v sobotu 2. září od 15 do 17 hodin u Zahradního domu v zámecké zahradě. Jedná se o propagační náborovou akci, kde si mohou děti vyzkoušet kroužky z naší nabídky, sportovní, výtvarné, taneční, technické a přírodovědné. Také bude na akci minikoutek pro prťata. Doprovodný program bude tvořit prezentace tanečních a hudebních kroužků a malování na obličej. Akce je určena pro děti od 3 do 15 let a je zdarma.

Jiří Čonka, pedagog