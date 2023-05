Bohouš je kocourek, co se podruhé narodil, u něj už možná potřetí nebo počtvrté. Je to velký bojovník, byl nalezený opravdu na poslední chvíli - promrzlý, zesláblý, vyhublý a apatický. V útulku se regeneroval velmi pomalu, nakonec mu byla nasazena GS léčba na FIP a díky ní se konečně dal do kupy. Teď už umí vrnět, vyskočit si na židli, na skřínku. Začíná mít hezkou srst, užívá si mazlení. Pořád hodně spinká, ale už se chová jako kocour, a ne sotva chodící troska.

Kocour Bohoušek čeká na nový domov v útulku AniDef - Žim. | Foto: AniDef

Bohouškovi je 10 let, je na svůj věk velmi statečný a vytrvalý. Je hodně vděčný a mazlivý, jako by byl vděčný za každý okamžik, co mu život daroval. Bohužel má cukrovku, takže musí denně dostat svou dávku inzulínu a má dietní stravu. Potřebuje ale hlavně mít důvod žít a ten v útulku moc nemá… Moc za Bohouška prosíme a hledáme rodinu, kde bude mít majitele, co bude mít možnost ráno a večer píchat inzulín (je to jednoduché, jde jen o to, se to naučit a být pravidelně doma), někoho, kdo bude umět změřit cukr glukometrem. Bohoušek má nasazenou dietu pro diabetiky, tak hledá domov buď bez jiných koček, nebo s možností oddělení krmení, případně s kočkami na stejné dietě. Věříme, že když tolik sám zabojoval, tak to někdo ocení a dá mu možnost dožít v domově obklopeném láskou.

Do adopce odejde kastrovaný, čipovaný, odčervený, odblešený, testovaný na FIV a FeLV. na základě podpisu adopční smlouvy a uhrazení příspěvku na péči. V případě zájmu o adopci prosíme o vyplnění dotazníku: https://forms.gle/7fw1q3SUrU55cHPD6, případně prosíme volejte na tel: 736 769 601.

