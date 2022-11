Letošní výstava s názvem Stříbrný advent je ale trochu jiná. Poprvé ji paní Alena musela připravit bez manžela a své životní opory, výtvarníka a sochaře Pavla Kartáka. „Cítím, že i když Pavel odešel, je tu stále s námi. Měl by radost, že se o hudební část večera postarají naše děti a vnuk,“ říká výtvarnice, která má stále energie a elánu na rozdávání. Výstava je průřezem její tvorbou. Jsou tu nové věci, ale i starší tvorba, kterou v kostele buď nikdy nevystavovala, nebo to bylo před mnoha lety. Jsou tu vystavené i některé věci, připomínající autorčinu účast na mezinárodních sympoziích v Dubí, jako třeba váza s naaranžovanými vánočními perníčky.

Veliký betlém, který býval součástí jejich výstav pravidelně od roku 2010 do roku 2021, tentokrát zůstal doma. Místo něho si tu budou moci návštěvníci prohlédnout stoličkový betlém, za který získala autorka na mezinárodní výstavě betlémů v roce 2013 v Jindřichově Hradci ocenění „Bronzový nožík Tomáše Krýzy“.

Výstava potrvá do 30. prosince 2022. Otevřena je od úterý do pátku od 13 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 18 hodin. Při konání vánočních trhů na Zámeckém náměstí a po dobu adventních koncertů v kostele: sobota – neděle od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin.

Přijďte potěšit svoje oči, nasát pohodovou vánoční atmosféru a nechat se pohladit po duši. (tx)

