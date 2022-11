Student se stal 60 000 návštěvníkem Informačního centra Elektrárny Ledvice

Šedesát tisíc osob z aktuálních osmi miliard obyvatel planety Země již k úterý 15. listopadu navštívilo Informační centrum klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Většina z nich při té příležitosti vystoupala i na nejvyšší oficiální rozhlednu v České republice, jejíž prosklená vyhlídka a volně přístupný ochoz se nacházejí ve výšce 140 metrů na severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6 (Nový zdroj). Tím s číslem 60 000 se přitom stal Petr Pelc, který společně se spolužáky ze Střední školy stavební a strojní Fráni Šrámka v Teplicích zavítal do infocentra na exkurzi v rámci výuky a měl to štěstí, že vstoupil do vestibulu jako šestý v pořadí.

Petr Pelc, žák Střední školy stavební a strojní Fráni Šrámka v Teplicích, se v úterý 15. listopadu stal 60 000 návštěvníkem Informačního centra v Elektrárně Ledvice. Tašku s různými reklamními předměty mu předala průvodkyně Jana Purmenská. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ

„Počítal jsem s tím, že jedu na klasickou exkurzi, kde se dozvím něco o elektrárně, ale že dostanu hned na začátku tašku plnou dárků, mě opravdu dostalo,“ neskrýval své překvapení i radost Petr Pelc. Učitel odborného výcviku Oldřich Rubáš k tomu dodal: „Petr zvládá teorii i praxi a škole se nevyhýbá. Patří mezi ty lepší, takže si odměnu za svou dnešní návštěvu infocentra určitě zaslouží. Jsem rád, že návštěvník s tak vysokým kulatým číslem je z naší školy.“ „V Elektrárně Ledvice byl v rámci druhé vlny ekologizace uhelných elektráren Skupiny ČEZ v severních Čechách vybudován zcela nový vysoce ekologický výrobní zdroj, jedna z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě. Zároveň s jeho realizací vzniklo ve třech podlažích, jednom podzemním a dvou nadzemních, nové administrativní budovy jediné informační centrum klasické energetiky v České republice. Jsme rádi, že si za třináct let jeho existence do něj našly cestu tisíce vyznavačů industriální turistiky, školní exkurze z toho nevyjímaje, a to jak z Česka, tak i ze zahraničí,“ uvedl Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice. Údolí Labe jako na dlani. Podívejte se na snímky z nebe od patologa z Proboštova Jeho slova potvrzují i obě průvodkyně Jana Purmenská a Dana Daňková, s nimž se lze nyní setkat i během on-line prohlídek „Virtuálně v elektrárně“, které jsou v rámci Skupiny ČEZ aktuálně zaměřeny na obnovitelné zdroje, jadernou energetiku a ČEZ Distribuci. Tradičními návštěvníky jsou sice podle nich žáci a studenti ze základních, středních či vysokých škol z celého Ústeckého, potažmo i Karlovarského kraje, a starší děti z mateřinek v nejbližším okolí, ale cestu do infocentra s možným výstupem na rozhlednu si běžně nacházejí jak školní skupiny, tak i jednotlivci, rodiny s dětmi a členové různých spolků a zájmových organizací prakticky z celé České republiky. Ze zahraničí pak o ojedinělý virtuální svět klasické energetiky projevili zájem například návštěvníci z Jižní Koreje, Rakouska, Polska, Spolkové republiky Německo, Jordánska, Paraguaye, Iráku, Argentiny, Ghany, Hondurasu, Libanonu, Seychelských ostrovů, Sýrie, Ruska, Kyrgyzstánu, Egypta, Číny, Guyany, Rwandy, Etiopie, Kambodže, Tanzanie, Hondurasu, Indie, Argentiny, Pákistánu a dalších zemí jak evropských a tak i z těch na jiných kontinentech. Běh s čelovkou pomůže 40leté Ivetě, které komplikuje život roztroušená skleróza Informační centrum klasické energetiky Skupiny ČEZ je třípodlažní s moderním architektonickým a výtvarným řešením. Díky přízemnímu vstupu a výtahu je i bezbariérové. Nabízí interaktivní zážitky za využití audiovizuální technologie. Od dubna 2018 je jeho součástí i veřejnosti přístupná rozhledna severním „dvojčeti“ kotelny. Stále ještě poměrně novinkou je možnost objednání se na „procházku elektrárnou“ s výstupem na rozhlednu. Tyto jedinečné exkurze s kapacitou deseti osob se konají v sobotu od 11:00 hodin (během letní sezony i ve čtvrtek od 16 hodin). Elektrárna Ledvice se ovšem může i pochlubit vlastními obnovitelnými zdroji, kromě čtyř vodních odvalovacích turbín na přepadu v retenčních nádržích, se zde nachází i pokusné pole s různými typy fotovoltaických panelů, jejich výstavbu chce v rámci Čisté Energie Zítřka realizovat ČEZ ve svých lokalitách ve velkém. I o tom se dozvědí více návštěvníci infocentra. Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy