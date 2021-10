Nedávno se ZŠ Maxe Švabinského v Teplicích zapojila do projektu 72 hodin. Jeho cílem je uskutečňovat dobrovolnické aktivity zkvalitňující prostředí, v němž žijeme. Samotné akci předcházela diskuse ve třídách, při níž žáci sami formulovali, proč je důležité se o své okolí starat. Společně si žáci zopakovali pravidla třídění odpadu, rovněž si uvědomili dopady nezodpovědného chování člověka vůči přírodě.

ZŠ Maxe Švabinského Teplice zapojila do projektu 72 hodin. | Foto: ZŠ Maxe Švabinského Teplice

Motivovaní žáci i pedagogové pak následně vyrazili do nejbližšího okolí, rozdělili si vytipované území a dali se do práce. Na školním pozemku se nejmenší žáci naučili česat ovoce a shrabat listí, starší žáci vyrazili do okolí školy. Zde se s nadšením chopili rukavic a pytlů a doslova se rozeběhli pomáhat přírodě. Během čtyř vyučovacích hodin žáci naplnili spoustu odpadkových pytlů nasbíraným odpadem, za jejich nadšení a poctivý, zodpovědný přístup je neminula odměna.