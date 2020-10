15.00 - Akustický Altán - hrají : Zdeněk Ferenc (housle), Robert Galyáš (piáno), Ondřej Gizman (altsaxofon) a Vojtěch Tomášek (cajoon) - zahrají jazzové standardy a filmovou hudbu.

16.00 - Lepší večer - Do hospody dobrý v čele s Markem Lepším a Gejzou Sendreiem. Bubnovat bude pan Košík a po dlouhé době a na dlouhou dobu naposledy se zúčastní i Antonín Moravec. S největší pravděpodobností přijede i Jirka Straněk s Katkou Kročilovou a možná i Kris a Mára Mr.

Coronavirová opatření jsme schopni s vaší pomocí splnit do puntíku. Terasa je veliká a míst k sezení bude připraveno cca 80. Nemyslím, že by Vás přišlo až tolik, nicméně - pokud chcete mít jistotu svého místa na terase u stolku, raději mi napište sms a já Vám určitě odpovím a místa rezervuji. Pak ale určitě přijďte.

Podle všeho to vypadá, že v nejbližších dnech budou moci býti akce pouze do počtu 10 - 20 lidí, tak je to možná jedna z posledních možností rozloučit se s venkovními akcemi a celou letní sezónou. Přijďte, rádi Vás uvidíme. Jo a vstupné se neplatí, nicméně budeme rádi za příspěvek do klobouku. Kdoví, kdy si budeme moci opět zahrát…

