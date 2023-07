Obec Světec bude o víkendu slavit. V zámeckém parku se v sobotu 22. července od 14.00 uskuteční oslavy obce Světec spojené s Jakubskou poutí.

Ilustrační foto. | Foto: Se souhlasem Romana Nešetřila

Během odpoledne a večera vystoupí třeba hornická kapela SD, Josef Šutra – Best of Nazareth (16.30), Abba Stars (17.30), Eliška Rusková (19.15), Kabát revival Varnsdorf (20.30) či Dlouhej flám (22.00). Těšit se můžete na stánky s historickými řemesly, dílničky pro děti, výstavu automobilových veteránů a vojenské techniky. V neděli 23. července od 14.00 proběhne v kostele sv. Jakuba Většího mše. Od pátku do neděle navíc budou k dispozici pouťové atrakce. Vstup na slavnosti je zdarma. Partnerem akce jsou Severočeské doly. (lk)

Světec bude slavit. Těšte se na hity Kabátů, stánky a vojenskou techniku.Zdroj: Archiv