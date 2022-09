Akci uvádí agentura B. B. Art Production z Ústí, pořádající po ČR prestižní koncerty i festivaly. U Ryneku sází na oblíbené více skupiny severu Čech žánrů, zatančí si tu mnozí na retro, oldies, folk, kvalitní moderní taneční muziku. Též to tu rozbalí dechy Doubravanky, punk Švindl, reggae Švihadlo z Boleslavi, ústecký rock retro mini orchestr B. B. Flink, folk rockový Petr Lüftner Band z Ústí, parta rebela s novými písněmi i hity s Petrovou sestrou Eliškou u mikrofonu či The Boom Beatles Band, co během let víckrát pobavil Liverpool. Za něj mluvil od klavíru lídr, kytarista i zpěvák Pavel Nepovida: „Hraní přes léto pro Boom moc nebylo. Měli jsme parádní Letní koncert s orchestrem v Zahradě rozhlasu Sever, bavili Hynkovu svatbu, ve finále srpna jsme si užili publikum na náměstí v Levíně. Září už je štědřejší, týká se plodů přírody i podzimu. Po Ústeckém pivním jarmarku malých a rodinných pivovarů v květnu jsme teď v pátek na další tradiční akci podobně zaměřené, Teplickém pivním rynku. V neděli máme Zahradu Čech, kde bude náš bubeník Hynek, největší zahradník kapely, členem nějaké komise. Už 17. září pobavíme Litoměřického vinobraní hity Beatles na hlavní scéně. A pro úplnost: náš Vánoční koncert s vlastním orchestrem letos bude 17. prosince 2022 v Domě kultury Ústí,“ slíbil.

Na závěr Teplický deník oslovil i Jirku Charypara, šéfa reggae legendy Švihadlo. Je 39 přední vytrvalý zástupce naší reagge scény. Jako jediná tu umí hrát klasické reggae kořeny v kombinaci s českou melodikou, důsledně autorskou tvorbou i aktuálními českými texty.

Zdroj: Youtube

„V zimě 1919/20 jsme dokončili svou zatím poslední desku „Vůně trávy“. Měla vyjít v březnu 2020. Už 22. února jelo skoro celé Švihadlo na dva týcny dovolené na vysněný ostrov reggae, Jamajku. Náramně jsme si ji užili, čerpali zážitky i inspiraci, odpočívali před další sezónou. Bohužel tři dny po návratu do Prahy nám covidová pandemie i s ní spojená opatření, restrikce zrušily křest a hraní po Česku. I opakovaný květnový křest se ukázal být nereálným, CD jsme nakonec křtili napotřetí 23. září v Lucerna music baru. Ale den poté zas na vše padla covidová opona, zas bylo po hraní. Jediná vlaštovka byl on line koncert v Boleslavi, máme i videozáznam. Jen o albu „Vůně trávy", to vyšla na CD i jako 1. vinyl kapely, se moc nevědělo. Zůstala utajená. Přes zimu bylo opět ticho, koncerty a tím běžný život kapely začal zjara 2022. Celé léto se hrálo, ať i fanoušci zjistí, že jsme ve formě a žijeme! Dál hledáme všechny šance, kde bavit, je to náš život … a Času je málo! Už příští rok slavíme Švihadlo 40 let. Vymýšlíme a plánujeme k výročí koncertní turné i vydání nového alba. V reggae jedeme dál, máme ho v srdci jako vás!

Radek Strnad

V Bílině si užili Polákovou i Monkey Business. Slavnosti navštívily stovky lidí