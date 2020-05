V Duchcově, v ul. Míru, Mlýnská, a Sklářská, vymění Severočeská vodárenská společnost (SVS) dožilé poruchové vodovodní řady a popraskanou kanalizaci, pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s investiční akcí společnosti innogy ČR a s městem, které v uvedené lokalitě plánuje následnou obnovu povrchů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Z. Traxler

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 80, DN 125 a DN 200, které byly uvedeny do provozu v letech 1955, 1965 a úsek v části ul. Městské příkopy a Míru v roce 1982. Řady jsou již dožilé s narůstajícím počtem poruch. V ul. Míru se nachází kanalizace různého stáří, materiálu, profilu i technického provedení. Je zde úsek betonového vejce 700/1050, betonového potrubí DN 400, potrubí z PVC DN 400, zděný oblouk DN 700/1000, úsek z PVC DN 250, a to s nedohledaným datem uvedení do provozu. Dále je zde v ulici Mlýnská úsek stoky z betonového vejce 300/600 z roku 1994 a v ulici Sklářská stoka ze zděného atypu DN 600/720. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí kanalizace vykazuje korozi materiálu nad 50 %, vymleté spáry zdiva, praskliny, kaverny, nedostatečný profil šachet, netěsnosti. V některých úsecích ani nebylo možné stoky analyzovat v celé jejich délce