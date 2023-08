V neděli 13. srpna proběhne od 11:00 do 16:00 u skautské klubovny v Teplicích SWAP party. Je možné donést věci, které doma leží ladem, a zároveň si odnést věci, které udělají radost.

SWAP, ilustrační foto z výměny věcí. | Foto: Štěpánka Saadouni

Na swap je možné donést například oblečení, nářadí, boty, hračky, knihy,

domácí potřeby, hry, elektroniku, dekorace nebo květiny, vše pouze

nepoškozené, čisté a kvalitní. Věci je možné nosit buď v pátek 11. srpna

mezi 16:30 a 17:30, nebo přímo v den swapu do skautské klubovny, Aloise

Jiráska 1961, Teplice.

Swap neboli výměna věcí, které nepotřebuji, za jiné, s nimiž by se zase rád rozloučil někdo jiný.

Vstupné je 100 Kč na osobu (malé děti jako doprovod rodičů zdarma).

Každý návštěvník má možnost odnést si jednu velkou tašku věcí (po 15:00

bez limitu).

„Rok co rok jsme svědky narůstajícího množství zbytečných věcí, které

končí na skládkách a zatěžují naši planetu. Zveme všechny, kteří chtějí

přispět ke snížení odpadu a darovat svým věcem druhou šanci, aby se

připojili k naší nadcházející akci,“ říká k události organizátorka

akce Michaela Klennerová. „Ať už toužíte po nových doplňcích do

domácnosti, nových knihách, stylovém oblečení nebo potřebách pro děti, u

nás to můžete najít. Věříme, že společně můžeme udělat rozdíl a zároveň

si užít skvělou atmosféru a radost ze sdílení. Dejme našim věcem a

planetě druhou šanci,” dodává.

SWAP party proběhla poprvé v únoru 2019

Do dnešního dne se těchto setkání uskutečnilo 22 a jejich obliba stále

roste. Na poslední Swap party v květnu 2023 se v průběhu jednoho dne

doneslo 1,3 tuny věcí. Na místě se rozebralo 86% z toho množsví. Zbytek byl

darován neziskovým organizacím v okolí a jen pouhých 6 kg skončilo

nevyužitých v textilním kontejneru.

Kromě jednorázových Swap party funguje stálý swapový sklad dětských věcí

v Jankovcově ulici v Teplicích a online FB skupina Swap Teplice, která

čítá skoro 6000 fanoušků.

V červenci 2023 byl zaregistrovaný spolek Swap Teplice, z. s. Jeho cílem

je propojovat lidi i firmy, kteří mají přebytek nevyužitých věcí, s

dalšími firmami či lidmi, kteří tyto přebytky mohou využít. Ve

spolupráci s Magistrátem města Teplice usiluje o otevření nového Re-use

centra pro Teplice a blízké okolí.

Kontakt pro více informací: Michaela Klennerová, 777 246 304,

info@swapteplice.cz.