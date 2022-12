První ze dvou dětí, které Horáček vybral, je Tadeášek Míchal (narozen 30. 4. 2020).

Tadeášek Míchal se narodil s vrozenou vývojovou vadou zvanou artrogrypóza.Zdroj: Archiv

„Jako první z dvojčat se narodil s vrozenou vývojovou vadou zvanou artrogrypóza tedy ztuhnutí kloubů a ztráta svalstva. Chybí mu svaly v rukách, proto nehýbe rukama. Tadeáš měl být ležák, ale je to velký bojovník, a jen tak to nevzdá. Díky rehabilitacím už dva měsíce chodí. Peníze by jsme přidaly na rehabilitace,“ řekl Horáček.

Druhým je Martínek. „Minulý rok 5. listopadu Martínka srazilo auto a zůstal zaklíněný pod autem kde se udusil. Asi po cca 7 minutách se jim ho podařilo z pod auta vyprostit kdy byla hned zahájena resuscitace která trvala desítky minut. Martínka se jim podařilo uvést zpět do života a po měsíci v kómatu se Martínek probudil do vegetativního stavu, kdy má zachované kmenové funkce , ale nevnímá své okolí a neumí navazovat kontakt. Je to už dlouhých 13 měsíců co je Martinek umístěný v DIOPU v NH Hořovice, kde se o něho stará tým lidí včetně maminky, která tam s ním bydlí v týdnu, a já o víkendech. Momentálně jsme na Kladně, kde Martínek má 30 expozic v hyperbarické komoře a v lednu plánujeme aplikaci kmenových buněk v nemocnici Malacky na Slovensku. Darované peníze se používají indikaci kmenových buněk a kompenzační pomůcky,“ vysvětlil Horáček.

Minulý rok 5. listopadu Martínka srazilo auto, chlapec skončil v kómatu. Momentálně je v DIOPU v NH Hořovice, kde se o něho stará tým lidí včetně maminky.Zdroj: Archiv

„Už nyní mám přislíbeno skoro 80 000 korun, a to akce ještě nezačala. Doufám, že přijde co nejvíce lidi, dobře se pobaví, a zároveň ještě pomohou,“ doplnil Horáček. (mm)