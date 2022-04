Luděk Steklý, člen představenstva AGC Automotive Czech: „Soutěž Technowizz je důležitým stavebním kamenem v naší podpoře technického vzdělávání v regionu. Naší snahou je umožnit mladým a nadějným studentům technických oborů zapojit se do řešení skutečných úkolů ve výrobě. Věříme, že jsou to pro ně neocenitelné zkušenosti nejen z pohledu technického růstu, ale i díky veřejným prezentacím je to zkušenost pro jejich maturitu i další životní zkoušky. I letošní výsledky ukázaly, že se u nás najde stále více chytrých a šikovných studentů se zájmem o techniku, z čehož máme radost.“