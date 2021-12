Za posledních sedm let vyčerpali žadatelé o grant Oranžový přechod v celé ČR více než 25 milionů korun na 172 projektů. Od roku 2013 bylo na severu Čech realizováno 34 projektů v rámci grantu Oranžový přechod Nadace ČEZ za téměř 4,7 mil. korun, z toho v Ústeckém kraji 29 a v Libereckém kraji 9 projektů Slovo projekt je přitom na místě, neboť někde se podařilo zrealizovat v rámci jednoho grantu i více přechodů najednou. To je i příklad Teplic, kde již o grant žádali šestkrát.

„Rekonstrukcemi ulic zvyšujeme všem občanům města komfort pro jízdu autem, ale i pohyb po chodnících. Nejde jen o chůzi, snažíme se, aby cesty po městě byly v co největší míře bezbariérové. Systematicky se zároveň zaměřujeme na maximální bezpečí účastníků provozu. A to především dětí a mládeže. Zrovna tady je v blízkosti přechodu základní škola a školní jídelna a my jsme rádi, že jsme už mnohokrát mohli pro bezpečností dětí v silničním provozu využít podpory Nadace ČEZ,“ uvedl primátor Teplic Hynek Hanza

Vzhledem k blízkosti Základní školy na Metelkově náměstí a školní jídelny, která leží přímo v Jankovcově ulici, bylo toto místo vytipováno jako prioritní. Přecházení komunikace tu kromě provozu komplikuje i nepřehledná situace, vzniklá parkováním automobilů či předjížděním autobusů v zastávkách. Oba přechody byly proto doplněny o rozhledové poloostrovy a jsou nově s bezbariérovou úpravou.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

