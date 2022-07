Po dlouhou dobu platilo, že Pardubický šachový festival a hlavně Velmistrovský A turnaj jsou nejlepším šachovým turnajem u nás. Proto může být zajímavé porovnat Pražský šachový festival, Open Teplice a Pardubice a vybrat ten NEJ(lepší) šachový turnaj. „Hodnocení samozřejmě bude vždy subjektivní. Někdo bude tvrdit, že Pardubice byly a jsou tím nejlepším šachovým turnajem u nás a druhý může tvrdit, že " bejvávalo" a dnes tím nejlepším jsou Teplice. Nezapomínejme na fanoušky, kteří se rádi vrací do Prahy a přesto chceme porovnávat tři turnaje a říct si, který z nich je nej!,“ píše na úvod autor Petr Koutný.

„Pak je potřeba hodnotit stejná kritéria. Proto navrhuji tři. Prvním měřítkem by mohl být cenový fond a první cena. Druhým měřítkem by mohlo být startovní pole a třetím počet hráčů. Máme tři turnaje, tři kritéria a proto dám v každé kategorii vítězi tři body, druhému turnaji dva a třetímu jeden bod. Uvidíme, jestli budete i vy souhlasit s výsledkem tohoto možná subjektivního článku, který bude hodnotit tři nej turnaje u nás,“ dodává.

Cenový fond

Pardubice: cenový fond 150 tisíc Kč, první cena 50 tisíc Kč, první tři místa si rozdělí 100 tisíc Kč (2 body). Teplice: cenový fond 190 tisíc Kč, první cena 50 tisícKč, první tři si rozdělí 110 tisíc Kč. (3 body). Praha: cenový fond 80 tisíc Kč, první cena 25 tisíc Kč, první tři si rozdělí 50 tisíc Kč (1 bod).

Startovní pole

Pardubice: 8x GM do 20 nejlepšího hráče startovní listiny, 1x hráč s elem větším než 2 600 bodů. Teplice: 20 x GM z prvních dvaceti nasazených hráčů, 6x hráči s elem větším než 2 600. Praha: 15x GM, 1x hráč s elem nad 2 600. Nesilnější hráče lákají Teplice (3 body), druhý nejsilnější hráče má Praha (2 body) a třetí jsou Pardubice ( 1 bod)

Počet hráčů

Počty hráčů mluví jasně o tom, kam se hráči rádi vrací a který turnaj jim nabízí nejlepší poměr cena/ zážitky. Tady je to malinko těžší v tom, že Pardubice nabízí víc turnajů a celkem k nim přijede víc hráčů. Ale porovnáváme nejlepší turnaj a ne největší festival a proto budu porovnávat jen hlavní turnaje. Pardubice 2022 turnaj A - 195 hráčů (1 bod), Teplice - 226 hráčů (2 body) a Praha - 306 hráčů (3 body).

Výsledky: Teplice 8 bodů, Praha 6 bodů a Pardubice 4 body

„Když jsem takto hodnotil tyto tři turnaje, nebojím se říct, že nejlepší český šachový turnaj roku 2022 je Open Teplice, druhým nejlepším turnajem je Pražský šachový festival a třetím je velmistrovský pardubický turnaj. Subjektivně bych řekl, že Teplice nabízí i nejlepší sál, když odpustím Praze ty neodpustitelné garáže, ale neodpustím tu tlačenku, jak mají hráče namačkané, tak druhý nejlepší sál mají asi v Pardubicích a třetí je co do hracích podmínek Praha. I tak to asi nezmění nic na tom, že Teplice jsou nejlepším turnajem u nás a Pardubice už možná nejsou tím nejlepším turnajem u nás,“ uzavírá Petr Koutný. (luk)