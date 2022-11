Teplická judistka Věra Zemanová vybojovala v Austrálii bronzovou medaili

O uplynulém víkendu se konala v australském Perthu soutěž judistů zařazená do kvalifikace o postup na Olympijské hry v Paříži 2024. Té se jakožto Česká reprezentační jednička zúčastnila i pátá z letošního Mistrovství Evropy, Věrka Zemanová. Závodnice teplického Pro Sportu zažila dosti strastiplnou cestu, při které se jí zatoulaly zavazadla s kimony a všemi osobními věcmi. Potom ,co Věrka absolvovala během přípravy, kdy nejprve onemocněla virózou, následně si poranila kotník a těsně před odletem na MS do Taškentu dostala covid, jsme si již říkali, co ještě osud naší závodnici přichystá za překvapení. Na to jsme bohužel nemuseli čekat dlouho.

Judistka Věra Zemanová (Pro Sport Teplice) vybojovala v Austrálii bronzovou medaili. | Foto: Se souhlasem Pro Sport Teplice

Věrka jako nasazená jednička turnaje měla první kolo volný los. V dalším nastoupila jako jasný favorit utkání proti domácí závodnici. Závodnice Pro Sportu se snažila hned od začátku ukázat ,kdo bude na tatami pánem. Při druhé zteči však při své technice zavadila hlavou o tatami, což pravidla hodnotí jako přestupek proti ochraně zdraví závodníků a Věrka dostala hansoku make, což je diskvalifikace v zápase. Naštěstí mohla naše závodnice pokračovat v turnaji dále a tak se přes opravy prokousala do boje o bronzovou medaili. Tam nastoupila proti finalistce z posledních dvou turnajů European Open Němce Ziegler. Věrka ale již nechtěla medailovou příležitost pustit z ruky a v závěru utkání svou soupeřku porazila na ippon. Bronzová medaile a získaných 350 bodů naši závodnici posunuly na 21. místo světového žebříčku a zajistily jí tak start na prosincovém turnaji Mistrů. Toho se má čest účastnit jen prvních 36 závodnic ve světovém žebříčku. Václav Prokeš