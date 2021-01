„Tak za prvé mě lákají bláznivé činy a sebepřekonávání, a za druhé je známo, že pokud se člověk stará o své zdraví,(správně se stravuje,otužuje,hýbe se ), tak má lepší imunitu a tím pádem je odolnější vůči nachlazení a virům včetně covidu,“ řekl Michaela Pachtová z Teplic a dodala: „Otužování je ale skvělé také proti křečovým žílám,na správné prokrvování,na psychiku. Ještě mě na otužování baví to, že když už jsou v této coronavirové době zavřeny restaurace,bary, fitnes centra a člověk prostě má rád lidi kolem sebe a chce se seznamovat tak tohle je skvělá příležitost.“

Otužování Pachtová, která je povoláním kadeřnice, vždy obdivovala. Impulz přišel kolem Vánoc od kamarádky a bratránka. „Nemohla jsem být pozadu. (smích) Moje první otužování bylo hned po 10 km běhu na Miladě 8.1, pak 9.1,13.1,16.1,18.1, takže zatím pětkrát. Po prvním dvou otužkách mě přepadla silná rýma a tak jsem do sebe hodila vše co jsem doma našla - lactobacily,magnesium,5 stroužků česneku a čajík s citrónem a bylo dobře. Po třetím otužku mě zaškrábalo v krku a tak jsem se tím opět nadopovala a od té doby už žádný problém. Sice jsem se na Miladě na Ústecku otužila už dvakrát ale Barbora v Oldřichově u Duchcova je lepší, jelikož se člověk hned převlékne a je hned u auta, zároveň je tam pěkný vstup do vody. Čas ve vodě postupně navyšuji a je v plánu i nějaký zamrzlý rybníček,“ uvedla otužilkyně.

Zdeněk Traxler, Teplice



Foto ze sobotního otužování na Barboře vyjde v úterním Teplickém deníku.